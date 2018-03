Beursgang zorgtak levert Siemens miljarden op

De beursgang van de medische divisie van Siemens levert het Duitse industrieconcern 4,2 miljard euro op. Aan Healthineers, een belangrijke concurrent van Philips op het gebied van technologie voor de gezondheidszorg, komt een prijskaartje van in totaal 28 miljard euro te hangen.

Siemens verkoopt 150 miljoen aandelen in zijn medische divisie aan investeerders, die daar 28 euro per stuk voor betalen. Dat komt neer op een belang van 15 procent. Eerder zette Siemens al zijn activiteiten op het gebied van windenergie en treinen apart. Ook de de verlichtingsdivisie werd als zelfstandig bedrijf naar de beurs gebracht onder de naam Osram.

Het aandeel Healthineers is vanaf vrijdag verhandelbaar op de beurs in Frankfurt. De opbrengst van de beursgang wordt naar verwachting gebruikt voor overnames ter versterking van de kernactiviteiten van Siemens. Het bedrijf blijft actief in onder meer de energiesector.