Europese autoverkoop trekt verder aan

De Europese verkoop van nieuwe personenauto’s zat in februari verder in de lift. Volgens brancheorganisatie ACEA beleefden autodealers in de Europese Unie zelfs hun beste februarimaand sinds 2008.

In totaal rolden er afgerond zo’n 1,1 miljoen auto’s de showrooms uit. Dat is ruim 4 procent meer dan in februari vorig jaar. Vrijwel alle grote autolanden lieten verkooplussen zien. In het door zorgen over de brexit geplaagde Groot-Brittannië gingen de verkopen echter voor de elfde opeenvolgende maand omlaag. Ook in Italië kwam het aantal verkochte auto’s iets lager uit dan een jaar terug.

Nederlandse autobedrijven brachten ruim 35.000 wagens aan de man. Dat komt neer op een stijging van bijna 11 procent. De Nederlandse brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging meldden onlangs dat de verkopen hier vooral gedreven worden door de toenemende populariteit van met name private lease door particulieren. Van leasewagens werden er in de eerste twee maanden van het jaar fors meer verkocht, terwijl het aantal particuliere autokopers juist wat afnam ten opzichte van het begin van 2017.

Volkswagen is nog altijd de marktleider in de Europese Unie. Het Duitse concern heeft bijna een kwart van de Europese automarkt in handen. Het marktaandeel van nummer twee PSA Peugeot Citroën is door de overname van Opel vorig jaar wel flink toegenomen.