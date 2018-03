‘Keuze Unilever prachtige opsteker’

Het is een ,,prachtige opsteker voor ons vestigingsklimaat” dat Unilever voor Nederland kiest nu het afstapt van de duale structuur. Ook is het een bevestiging dat de afschaffing van de dividendbelasting en de Nederlandse afspraken over goed bestuur werken, stelt voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW.

De Boer benadrukt dat de beslissing goed is voor de hele samenleving. Zo zijn hoofdkantoren kweekvijvers van toptalent en profiteert het mkb mee in de vorm van bijvoorbeeld meer taxiritten en hotelovernachtingen.

,,Dat het er om spande waar het hoofdkantoor zou komen, laat zien dat we moeten blijven werken om dit soort motoren van duurzame groei hier te houden en aan te trekken. Het dubbeltje had zo maar de andere kant op kunnen vallen.”