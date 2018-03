Klaver: kabinet valt door de mand

Nu Unilever heeft besloten zijn hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen, is het laatste argument van het kabinet voor afschaffing van de dividendbelasting ook weggevallen. Dat vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver.

,,Het kabinet valt door de mand”, aldus Klaver. ,,Dit cadeautje aan beleggers moet van tafel.” Het kabinet wil de dividendbelasting afschaffen, met het argument dat dat belangrijk is voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Financieel topman van Unilever Graeme Pitkethly zei eerder donderdag tegen het ANP dat er ,,een paar honderd, maar waarschijnlijk maar enkele tientallen banen naar Rotterdam verhuizen”.

Klaver is fel tegen de afschaffing en spreekt van ,,chantagepolitiek van Unilever. En prestigepolitiek van de premier”. Unilever vestigt zich in Nederland maar het aantal extra banen is 0”, aldus de GL-voorman op Twitter. ,,Het resultaat: Nederland is 1,4 miljard armer en er zijn geen extra banen. Weg met de afschaffing van de dividendbelasting.”

GroenLinks wil een debat met premier Rutte over de kwestie. In november sprak de Kamer ook al over de afschaffing van de dividendbelasting.

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher ziet met de komst van Unilever naar Rotterdam het laatste argument voor afschaffing van de dividendbelasting verdampen. ,,Laten we nu – het was immers geen chantage – de 1400 miljoen dividendbelasting in Nederland investeren in plaats van cadeau te doen aan buitenlandse aandeelhouders”, zegt de sociaaldemocraat.