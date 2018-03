Kleine plus voor beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam is donderdag met een kleine winst geopend, net als de aandelenmarkten elders in Europa. Beleggers op het Damrak bogen zich over cijfers van VolkerWessels en Sif. Unilever kwam met het langverwachte besluit over de locatie van zijn hoofdkantoor.

De AEX-index in Amsterdam stond in het eerste handelsuur 0,3 procent hoger op 532,80 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 514,31 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden koerswinsten tot 0,5 procent behaald.

De nieuwe hoofdvestiging van Unilever komt in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. Wel handhaaft het concern zijn noteringen in Amsterdam, Londen en New York. Unilever tekende een min 0,3 procent op in de AEX. Grootste winnaar in de hoofdindex was chipmachinefabrikant ASML met een winst van 1,8 procent, grootste daler was baggeraar Boskalis met een verlies van 1,4 procent.

In de MidKap schoot VolkerWessels bijna 6 procent omhoog en was daarmee met afstand de sterkste stijger. Het bouwbedrijf liet weten selectiever te worden met het meedingen naar grote infrastructurele projecten en vorig jaar meer winst en omzet te hebben geboekt.

Bij de kleinere fondsen ging Sif 1,8 procent vooruit. De funderingsspecialist treft maatregelen om het moeilijke jaar 2018 door te komen. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt met banken en overweegt onder meer tijdelijk afscheid te nemen van werknemers zonder vast contract. In 2017 zag de maker van palen voor onder meer windparken op zee de omzet en winst dalen.

Detacheerder DPA Group verloor 0,5 procent. DPA kondigde aan de publicatie van de jaarcijfers uit te stellen tot begin april omdat meer tijd nodig is voor het opstellen en controle van de jaarrekening. Ook wil het bedrijf een nieuwe financieel directeur benoemen.

In Frankfurt kwam luchtvaartconcern Lufthansa met resultaten en kreeg er 1,5 procent bij. De Duitse herverzekeraar Munich Re won 1,4 procent dankzij positieve verwachtingen. In Stockholm werd kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) bijna 5 procent lager gezet na tegenvallende cijfers.

De euro was 1,2367 dollar waard, tegen 1,2370 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 61,09 dollar en Brentolie werd iets duurder op 64,95 dollar per vat.