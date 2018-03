Koudegolf slecht voor bloemenexport

De export van bloemen en planten is afgelopen maand 2 procent lager uitgevallen dan vorig jaar. Oorzaak is de koudegolf die eind februari over Europa trok, waardoor de vraag in grote delen van Europa tegenviel.

Dat meldt brancheorganisatie VGB van de groothandels in bloemen en planten. ,,Bij heel warm of heel koud weer zien we dat mensen niet met het kopen van bloemen of planten bezig zijn”, verklaart directeur Matthijs Mesken.

In Rusland en andere Oost-Europese landen was juist meer vraag naar Nederlandse bloemen. In Rusland nam de vraag tot en met februari met 30 procent toe. Polen en TsjechiĆ« doen het in de eerste twee maanden van het jaar al 10 procent beter dan vorig jaar. ,,Daar was het ook koud, maar misschien zijn mensen daar meer gewend aan kou.”