Milde winter zit H&M dwars

Hennes & Mauritz (H&M) kampt met de naweeën van het relatief zachte winterweer in Europa. De omzet van de Zweedse modeketen viel in de maanden december, januari en februari krap 2 procent lager uit dan een jaar eerder. Daarmee presteerde H&M enigszins in lijn met andere ketens die ook minder kleren wisten te slijten, mede als gevolg van de weersomstandigheden.

De kwartaalomzet van H&M bedroeg 46,2 miljard kroon (4,6 miljard euro). Exclusief wisselkoerseffecten en inclusief belastingwijzigingen was sprake van een stabiele omzet. Een kwartaal eerder was er nog een omzetdaling met 4 procent. Dat was op kwartaalbasis de sterkste daling in de geschiedenis van het bedrijf.

Kenners verwijten H&M nog altijd te traag te zijn geweest met het uitrollen van zijn onlinestrategie, waar het strijdt met bedrijven als Amazon, Zalando en Asos. Ook heeft H&M stevige concurrentie in de winkelstraten van bijvoorbeeld prijsvechter Primark en van Zara.