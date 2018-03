Rutte: betekenis hoofdkantoor Unilever enorm

Hockeyers openen tegen Argentinië in Breda

Het feit dat er betrekkelijk veel grote internationale bedrijven in Nederland zijn gevestigd ,,maakt ons een bijzonder land’’, aldus Rutte.

Rutte steekt zijn bewondering voor zijn voormalige werkgever niet onder stoelen of banken. ,,Een bedrijf dat zich niet alleen inzet voor zijn producten, maar ook om de wereld milieuvriendelijker te maken. Een bedrijf dat voorop loopt in die grote transitie die de wereld op het gebied van klimaat doormaakt.”

Volgens Rutte levert de komst van het hoofdkantoor in de breedte veel meer werkgelegenheid op. ,,Er is een hele toeleveringsindustrie omheen. Juridisch advies. Financieel advies. Als ze weg waren gegaan zouden er heel veel banen verloren zijn gegaan.”

Unilever kent momenteel nog twee hoofdkantoren, in Londen en Rotterdam. Financieel topman van Unilever Graeme Pitkethly zei eerder donderdag tegen het ANP dat er ,,een paar honderd, maar waarschijnlijk maar enkele tientallen banen naar Rotterdam verhuizen”.

DEN HAAG (ANP) - Het feit dat Unilever voor Nederland heeft gekozen om zijn hoofdkantoor te vestigen, is van enorm belang. Dat zei premier Mark Rutte donderdag in een eerste reactie. ,,Ik ben heel blij, omdat het echt een prachtbedrijf is'', aldus de premier voor de camera van de NOS.

