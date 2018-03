SnowWorld weet achterstand niet in te lopen

SnowWorld heeft zijn financiële verwachtingen voor de tweede keer in korte tijd verlaagd, omdat de bezoekersaantallen door warm weer zijn achtergebleven. Dat euvel speelde al in de laatste maanden van 2017 en het is de uitbater van skihallen niet gelukt om die achterstand begin dit jaar in te halen.

De verwachting is nu dat de omzet over het eerste halfjaar, dat in de boeken van SnowWorld loopt van oktober tot en met maart, 5 tot 10 procent lager ligt dan een jaar eerder. Ook het bedrijfsresultaat (ebitda) gaat waarschijnlijk omlaag. SnowWorld stelde de verwachtingen voor de opbrengsten in januari ook al naar beneden bij.

Het bedrijf handhaaft nu wel zijn eerdere prognose dat de nettowinst over het gehele boekjaar 2017/2018 hoger uitkomt dan in het boekjaar 2016/2017. Die prognose is nu alleen met wat meer onzekerheid omgeven, aldus SnowWorld.