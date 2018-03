Spotify op 3 april naar beurs in New York

Spotify gaat op 3 april naar de beurs in New York. Het Zweedse bedrijf achter de gelijknamige muziekstreamingdienst geeft geen nieuwe aandelen uit, maar krijgt een directe notering zodat bestaande aandeelhouders hun stukken kunnen verhandelen.

De prijs van het aandeel wordt op de dag zelf bepaald op grond van koop- en verkooporders voor de aandelen. Spotify belooft dat het de markt een week voor de geplande beursgang zal bijpraten over de financiƫle verwachtingen voor het komende jaar.

Met 71 miljoen betalende klanten en een jaaromzet van ruim 4 miljard dollar is Spotify ruimschoots de grootste muziekstreamingdienst ter wereld. Maar mede door de grote bedragen die het bedrijf kwijt is aan muziekrechten en investeringen in technologie, lijdt het nog altijd verlies.