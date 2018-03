Unilever verliest terrein in positieve AEX

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag met overwegend bescheiden winsten gesloten. Beleggers op het Damrak verwerkten cijfers van VolkerWessels en Sif. Unilever verloor terrein na de keuze om het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen en niet in Londen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,4 procent hoger op 533,30 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 814,23 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,9 procent hoger de handel uit.

Unilever verloor 1 procent en behoorde daarmee tot de sterkste dalers in de AEX. De nieuwe hoofdvestiging van het was- en levensmiddelenconcern komt in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. Wel handhaaft het concern zijn noteringen in Amsterdam, Londen en New York. Grootste winnaar in de hoofdindex was verzekeraar NN Group met een winst van 2,1 procent.