VolkerWessels behoedzamer met grote projecten

Bouwbedrijf VolkerWessels wordt selectiever met het meedingen naar grote infrastructurele projecten. Volgens de bouwer zijn de kosten die doorgaans worden gemaakt voor de aanbesteding bijzonder hoog en zijn contractvoorwaarden vaak ongunstig. Zeker als je na de inspanningen achter het net vist. Het gaat daarbij om projecten van meer dan 150 miljoen euro.

Met name zogeheten DBFM-contracten, waarbij de bouwer ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt, vergen volgen topman Jan de Ruiter van VolkerWessels een uitgebreide voorbereiding waarmee de nodige kosten zijn gemoeid. ,,Als je dan circa één op de drie contracten binnensleept, moet je als bedrijf goed nagaan voor welke projecten je de kosten wilt maken.” Eerder liet de top van branchegenoot BAM zich ook al kritisch uit over deze gang van zaken. VolkerWessels blijft wel meedingen naar dergelijke projecten.

De verklaring van VolkerWessels kwam in het kielzog van de jaarcijfers. Het lukte de onderneming 2017 af te sluiten met meer winst op een hogere omzet. De opbrengsten van de bouwer kwamen uit op 5,7 miljard euro, hetgeen een stijging betekende met 4,1 procent. Vooral de Nederlandse bouwsector bracht meer geld in het laatje, geholpen door de aantrekkende markt. Dit gold ook voor de tak die zich bezighoudt met energie en telecom.

De winst uit voortgezette activiteiten steeg met 38 procent tot 142 miljoen euro. Het resultaat van de bouwer werd gedrukt door de miljoenenstrop op het sluizenproject in IJmuiden. Volgens topman Jan de Ruiter was de divisie infra, ondanks de voorziening van 67,5 miljoen euro, nog altijd winstgevend.

De Ruiter benadrukte dat er in IJmuiden nog twee jaar moet worden gebouwd. De extra kosten zoals die nu bekend zijn voor het sluisproject zijn in zijn geheel opgenomen in de cijfers over 2017. Voor dit jaar voorziet het bedrijf een verdere verbetering van de resultaten ten opzichte van afgelopen jaar.