Inflatie zwakt af in eurogebied

De consumentenprijzen in het eurogebied lagen in februari gemiddeld 1,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt statistiekbureau Eurostat. De inflatie is daarmee afgezwakt ten opzichte van januari, toen het leven in de eurolanden nog gemiddeld 1,3 procent duurder werd. Economen rekenden gemiddeld op 1,2 procent inflatie.

Het gemiddelde prijsniveau steeg vorige maand het sterkst in Estland en Litouwen (3,2 procent). In Cyprus daalden de prijzen met 0,4 procent, terwijl de stijging in Griekenland en Italiƫ beperkt bleef tot respectievelijk 0,4 en 0,5 procent. Nederland kende een inflatie van 1,3 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB) mikt met zijn monetaire beleid op een inflatie van net geen 2 procent voor het hele eurogebied.