‘Supermarkt loopt verder uit op speciaalzaak’

Supermarkten winnen dit jaar naar verwachting verder terrein in hun strijd met voedingspeciaalzaken. Economen van ABN AMRO denken dat de verkopen bij bijvoorbeeld viswinkels en kaasboeren wel weer licht zullen stijgen, maar supermarkten laten een veel sterkere groei zien.

De verkopen van voedingspeciaalzaken daalden in 2017 nog met 2 procent, terwijl supers 1,4 procent meer artikelen verkochten. Het is vooral de beweging van supermarkten naar allerlei verse producten die de slager en bakker om de hoek hoofdpijn bezorgt.

De onderlinge strijd heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. In de afgelopen acht jaar verdwenen 429 bakkerswinkels, 414 slagerijen en 301 groente- en fruitwinkels. Daarentegen zijn er wel winkels in vis, delicatessen, chocola en kaas bij gekomen.

ABN AMRO denkt dat de speciaalzaken in 2018 en 2019 elk een bescheiden groei van 0,3 procent kunnen laten zien, onder meer geholpen door de economische groei. Ook de vergrijzing biedt hier kansen, stelt de bank. Juist ouderen komen relatief vaak bij dit soort winkels.

De prognose voor de supermarkten gaat voor dit jaar en volgend jaar uit van plussen van 1,5 procent. Er is wel behoorlijke concurrentie. Volgens ABN AMRO telde Nederland begin dit jaar liefst 4690 supermarktfilialen. Miniwinkeltjes als een AH to go zijn dan nog niet eens meegeteld.