Beleggers kijken naar rentebesluit Fed

De blik van beleggers zal deze week vooral gericht zijn op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Naar alle waarschijnlijkheid verhoogt de koepel van Amerikaanse centrale banken dan de rente. Verder worden op de beurs in Amsterdam komende week drie nieuwkomers verwelkomd en zijn vanaf maandag ASR en Philips Lighting onderdeel van de AEX-index, ten koste van Boskalis en SBM Offshore.

De Fed begint dinsdag aan zijn beleidsvergadering. Het zou de zesde renteverhoging zijn sinds december 2015. De aandacht gaat vooral uit naar de toelichting van de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell op het rentebesluit. Zijn woorden zullen nauwlettend worden bestudeerd voor aanwijzingen over het tempo van toekomstige rentestappen. Vooralsnog heeft de Fed aangegeven dit jaar drie keer de rente te willen verhogen, maar er wordt op de markt gespeculeerd dat de Fed kan besluiten tot vier verhogingen vanwege de oplopende inflatie en sterke economische groei.

De Britse centrale bank neemt donderdag een rentebesluit. Hier wordt geen wijziging in de rente verwacht. Beleggers zullen tevens de politieke ontwikkelingen in het Witte Huis blijven volgen en de uitkomst van de Russische verkiezingen, waarbij president Vladimir Poetin naar verwachting als winnaar uit de bus zal komen.

Op donderdag staat de beursgang gepland op het Damrak van laadpalenfabrikant Alfen en op vrijdag krijgen groothandel en distributeur van consumentengoederen B&S en de Haagse zakenbank NIBC een notering op Beursplein 5. Er staan weinig bedrijfsresultaten op de rol in Amsterdam.

Aan het macro-economische front worden gegevens gemeld over onder meer het vertrouwen van Duitse beleggers en ondernemers, de bedrijvigheid in de Europese en Amerikaanse dienstensector en de woningmarkt en orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met informatie over bijvoorbeeld de bestedingen en het vertrouwen van consumenten en de huizenprijzen.

De AEX sloot vrijdag 0,7 procent hoger op 536,92 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 808,98 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,4 procent omhoog. Op Wall Street werden overwegend kleine plussen op de koersenborden gezet.