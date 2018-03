Online supermarkt Picnic ook in Duitsland

Online supermarkt Picnic gaat ook in Duitsland boodschappen bezorgen. Enkele maanden geleden begon het bedrijf een proef in de regio Düsseldorf. Picnic laat weten dat die zo voorspoedig verliep, dat besloten is over vier weken te beginnen met de bezorging aan alle inwoners in het pilotgebied. Net als in Nederland gaat Picnic daarna stad voor stad verder uitbreiden.

De eerste Duitse steden waar Picnic boodschappen gaat bezorgen zijn Kaarst, Neuss, Meerbusch en het Düsseldorfse stadsdeel Oberkassel. Ook in Duitsland gebruikt Picnic elektrische wagentjes voor een dienstverlening op een duurzame manier.

Picnic is een initiatief van Nederlandse ondernemers. In Nederland is de websupermarkt actief in onder meer Amersfoort, Almere, Utrecht, Rotterdam, Leiden, Delft en Den Haag.