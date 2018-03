‘Saudische kroonprins naar Apple en Google’

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman gaat deze week bij zijn bezoek aan de Verenigde Staten ontmoetingen hebben met de top van onder meer Apple en Google. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde met kennis over de reisplannen van de troonopvolger van de koning van Saudi-Arabië.

De invloedrijke kroonprins brengt dinsdag een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington en zou ook stops willen maken in New York, Boston, Los Angeles, San Francisco en Houston. Bin Salman zou onder meer willen praten met de top van het Amerikaanse bedrijfsleven over investeringsmogelijkheden in Saudi-Arabië. Ook zou hij met belangrijke mensen uit de Amerikaanse filmindustrie willen overleggen over zijn voornemen om voor het eerst in ruim 35 jaar weer openbare bioscopen toe te laten in zijn thuisland.