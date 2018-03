Energieconcern Nuon schrapt 275 banen

Bij energiebedrijf Nuon verdwijnen de komende jaren 275 banen als gevolg van een eerder aangekondigde reorganisatie bij het Zweedse moederbedrijf Vattenfall. Een woordvoerster van Nuon kon nog zeggen of er gedwongen ontslagen zullen vallen bij het Nederlandse energiebedrijf.

Bij Nuon werken volgens de zegsvrouw 4200 medewerkers. Bij de aankondiging in september zei Vattenfall dat de reorganisatie op een ,,sociaal verantwoorde manier” zal worden aangepakt. Toen was nog niet bekend hoeveel banen er zouden worden geschrapt.

In totaal verdwijnen er in de periode tot 2020 bij Vattenfall 1500 banen, waarvan het merendeel in Zweden en Duitsland. Vattenfall wil de kosten structureel met omgerekend zo’n 200 miljoen euro per jaar verlagen om de concurrentie het hoofd te bieden. Ook moet er meer ruimte ontstaan voor investeringen.

Vattenfall is bezig af te stappen van fossiele brandstoffen en wil zich richten op duurzamere vormen van energie. Dat heeft geleid tot de verkoop van sommige bedrijfsonderdelen, waardoor het bedrijf de afgelopen drie jaar kleiner is geworden. Daardoor zijn er nu volgens topman Magnus Hall te veel medewerkers in ondersteunende functies.

Het Zweedse concern noteerde in 2017 voor het eerst in vijf jaar winst. Volgens Hall is dat geen redenen voor het bedrijf om op zijn lauweren te rusten. ,,In tegendeel, we moeten ons continu verbeteren om winstgevend te blijven en te groeien.”