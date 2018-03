EU-commissaris voor overleg naar Washington

Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström reist dinsdag naar Washington voor crisisoverleg over de aanstaande Amerikaanse staalheffing. De Zweedse gaat in de VS onder meer in gesprek met de Amerikaanse minister van Economische Zaken Wilbur Ross.

De Europese Unie wil net als Canada en Mexico vrijstelling van de importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium die later deze week ingaan. Mocht het niet lukken om een oplossing voor het handelsconflict met de VS te vinden, dan lijken tegenmaatregelen onafwendbaar.

Brussel zou kunnen besluiten om heffingen in te voeren op producten als Harley Davidson-motoren, jeans en bourbon.