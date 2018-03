Hogere winst voor Rosneft

Het Russische staatsoliebedrijf Rosneft heeft vorig jaar fors meer winst geboekt dan een jaar eerder. Door de hogere olieprijs nam ook de omzet toe.

De nettowinst van het grootste beursgenoteerde oliebedrijf ter wereld steeg met ruim een kwart tot 222 miljard roebel (3,1 miljard euro). In dollars was de winst zelfs 41 procent hoger dan een jaar eerder, waardoor deze uitkwam op 3,8 miljard dollar. De omzet viel 14 procent hoger uit.

De productie van het bedrijf daalde vorig jaar 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De daling was geen verrassing. Rosneft is een sleutelspeler in de samenwerking tussen Rusland en landen het OPEC-kartel om de olieproductie in te dammen en zo de wereldwijde olieprijs te stutten. Het bedrijf is goed voor circa 40 procent van de Russische productie.