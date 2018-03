Huizenverkoop 2-onder-1-kap fors gedaald

Huizenkopers waren in februari een stuk minder actief dan in dezelfde maand een jaar eerder. Met name de verkoop van 2-onder-1-kap woningen daalde flink.

Het Kadaster registreerde afgelopen maand ruim 16.000 verkochte woningen. Een jaar eerder wisselden in februari nog bijna 1.700 huizen meer van eigenaar. De daling in de verkoop van hoekwoningen was met bijna 4 procent het laagst. Bij 2-onder-1-kap woningen was de daling bijna 17 procent.

De huizenverkoop liep in vrijwel het hele land terug. Alleen in Drenthe was er nog een lichte stijging van een procent ten opzichte van een jaar eerder. In de provincie Utrecht nam de verkoop met bijna 13 procent het hardst af.