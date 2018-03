Nikkei begint week met verlies

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. De stemming werd gedrukt door een duurdere Japanse yen. Daarnaast werd alvast gelet op de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent in de min op 21.480,90 punten. Vooral de exporteurs werden van de hand gedaan door de stijging van de yen. De dalende populariteit van de Japanse premier Shinzo Abe, vanwege een politiek schandaal rond een gronddeal van de overheid, zorgde ook voor terughoudendheid onder beleggers. Bij de deal zou mogelijk sprake zijn geweest van vriendjespolitiek.

Techfondsen als Sharp (min 1,7 procent), Samsung (min 0,1 procent), Japan Display (min 2,4 procent) en LG Display (min 1,4 procent) stonden onder druk in Tokio en Seoul. Aanleiding waren berichten dat iPhonemaker Apple bezig is met de ontwikkeling van zijn eigen schermtechniek.

De Kospi in Seoul leverde 0,8 procent in. De Zuid-Koreaanse automakers gingen omlaag. Hyundai Motor zakte 3,8 procent.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent en de Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 0,2 procent vooruit. De Hongkongse tycoon Li Ka-Shing kondigde vrijdag zijn pensioen aan. Zijn bedrijf CK Hutchison Holdings daalde maandag 1,4 procent.