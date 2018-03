Samsonite wil uitbreiden met handtassen

Kofferproducent Samsonite wil uitbreiden door de overname van een handtassenmerk. ,,Het enige product waar we nog niet groot in zijn, zijn handtassen”, aldus voorzitter Timothy Charles Parker. Hij noemde geen namen van eventuele kandidaten.

Samsonite haalt minder dan 5 procent van de omzet uit producten die speciaal zijn ontworpen voor vrouwen. Handtassen moeten de kofferproducent helpen in dat segment te groeien. ,,De meeste handtassenmerken zijn eigendom van luxe merken en maar weinig staan open voor verkoop”, realiseert Parker zich. ,,We zijn niet bang een goede prijs voor een goed bedrijf te betalen. We hebben daar zeker de slagkracht voor.”

De deal moet qua omvang vergelijkbaar zijn met de koop van luxe tassenmaker Tumi, voegde Parker toe. De grootste bagagefabrikant ter wereld kocht Tumi in enkele jaren terug voor omgerekend zo’n 1,5 miljard euro.