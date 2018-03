AEX begint met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger na de stevige verliesbeurt een dag eerder. Beleggers verwerkten nog wel de forse koersdalingen op Wall Street, waar vooral de technologiebedrijven van de hand werden gedaan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 532,72 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 803,82 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.

Grootste stijgers bij de hoofdfondsen in Amsterdam waren financiƫle fondsen ING en ABN AMRO met winsten van 0,9 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts Industries sloot de rij met een min van 1,2 procent na een adviesverlaging door Kempen.