‘Beperkte invloed heffingen VS op industrie’

De aanstaande importheffingen op aluminium en staal in de Verenigde Staten hebben relatief weinig invloed op de productie van de Nederlandse industrie als geheel, voorspelt ABN AMRO. Metaal speelt volgens de bank een bescheiden rol binnen de export van de Nederlandse industrie naar de VS.

Toch zijn er risico’s voor de Nederlandse industrie. Die is sterk afhankelijk van het buitenland. Als de protectionistische maatregelen van president Donald Trump uitmonden in een internationale handelsoorlog, zit Nederland volgens de bank in de hoek waar de klappen vallen. Kenners van ABN AMRO achten die kans op dit moment nog klein, ,,want zo’n gevecht is negatief voor alle betrokkenen”.

Analisten van de bank verwachten dat de Nederlandse industrie de komende twee jaar zal blijven groeien, maar minder hard dan vorig jaar. Voor 2018 voorspelt de bank een volumegroei van 3,5 procent, het daaropvolgende jaar 2,9 procent. De productie binnen de Nederlandse industrie steeg in 2017 met 3,9 procent. De Nederlandse industrie profiteert daarbij van de mondiale groei van de economie en handel.

Trump kondigde twee weken geleden aan 10 procent te heffen op geïmporteerd aluminium en 25 procent op staal. De maatregelen worden later deze week van kracht.