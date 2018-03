‘Apple Pay gooit achterdeur Bunq dicht’

Apple Pay is door Nederlandse klanten van Bunq al niet meer te gebruiken. De onlinebank maakte de betaaldienst van Apple, die het gaat aanbieden in Italië en Spanje, door een foefje ook voor Nederlanders beschikbaar. Dit was echter voor korte duur. Volgens verscheidene berichten is de achterdeur door Apple dichtgegooid.

Het enige wat een Nederlandse gebruiker van Bunq moest doen om van Apple Pay gebuik te maken was de app instellen op Spanje of Italië. Dit is nu niet meer mogelijk. Gebruikers die al wel via de achterdeur gebruikmaken van Apple Pay zouden dit naar verluidt kunnen blijven doen.

Met Apple Pay kunnen mensen met een iPhone of Apple Watch contactloos betalen in winkels. De dienst was al in verscheidene Europese landen beschikbaar. Maar de officiële introductie in Nederland laat nog altijd op zich wachten.

Apple en Bunq waren niet bereikbaar voor commentaar.