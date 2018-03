BMW wil winst stabiel houden

Het Duitse autoconcern BMW denkt dat de winst dit jaar op peil zal blijven na het recordresultaat vorig jaar, ondanks hoge investeringen in nieuwe modellen en elektrische auto’s. Dat meldde BMW bij de jaarlijkse persconferentie in München.

Het bedrijf, met ook de merken Mini en Rolls-Royce, gaf aan dat de winst voor belastingen in 2018 minimaal vergelijkbaar zal zijn met vorig jaar. In 2017 sprong de winst nog met ruim 10 procent omhoog tot het recordniveau van 10,7 miljard euro. Het Beierse autobedrijf voorziet voor dit jaar wel een lichte stijging van de verkoop en omzet. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling komen uit op circa 7 miljard euro.

De onderneming heeft een doelstelling om dit jaar meer dan 140.000 elektrisch aangedreven auto’s te verkopen. Tegen eind 2019 moeten dat een half miljoen BMW’s en Mini’s zijn. In 2025 wil het autoconcern 25 elektrische modellen aanbieden, waarvan 12 volledig elektrisch.