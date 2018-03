Damrak opent vrijwel vlak

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag vrijwel vlak geopend. Ook elders in Europa begonnen de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen. Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die naar alle waarschijnlijkheid na sluiting van de Europese markten de rente in de Verenigde Staten zal verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent hoger op 535,97 punten. De MidKap bleef ongewijzigd op 806,91 punten. De beurs in Londen daalde 0,1 procent en Parijs stond onveranderd. Frankfurt steeg 0,2 procent.

Bij de hoofdfondsen won Shell 0,6 procent. Het olie- en gasconcern handhaafde zijn verwachtingen voor de divisie Downstream voor de middellange tot langere termijn. Shell voorziet een jaarlijkse autonome kasstroom bij het onderdeel dat zich bezighoudt met raffinage en verkoop van olieproducten van 6 miljard tot 7 miljard dollar in 2020.