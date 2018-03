EU onder voorwaarden achter overname Monsanto

De Europese Commissie geeft onder voorwaarden goedkeuring voor de overname van de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern Bayer. De partijen moeten dan wel een aantal activiteiten verkopen om te voorkomen dat de concurrentie op de markt voor zaden en landbouwbestrijdingsmiddelen in het geding komt.

Met de overname van Monsanto is een bedrag gemoeid van 53 miljard euro. De Europese Commissie is al sinds augustus vorig jaar bezig met een diepgravend onderzoek naar de deal vanwege zorgen om een gebrek aan keuzevrijheid en hogere prijzen voor boeren. Door de transactie ontstaat ’s werelds grootste zaden- en gewasbeschermingsmiddelenbedrijf.

Om goedkeuring te krijgen hebben Bayer en Monsanto voorgesteld voor meer dan 6 miljard euro aan bezittingen af te stoten, hoofdzakelijk aan het Duitse chemiebedrijf BASF. Volgens eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) worden daarmee de zorgen over concurrentie volledig weggenomen. Het gaat onder meer om activiteiten rond zaden en pesticiden en onderzoeksfaciliteiten van Bayer. De commissie is voorstander van een verkoop aan BASF. Pas als het onderzoek naar die verkoop is afgerond kunnen Bayer en Monsanto hun deal afronden.