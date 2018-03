Rotterdam The Hague Airport mag de terminal niet uitbreiden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van woensdag.

De Rotterdamse gemeenteraad wilde geen ruimte maken voor de uitbreiding in het bestemmingsplan en deed dat ook niet. Rotterdam The Hague Airport had daar beroep tegen aangetekend bij de Raad van State. Maar die oordeelt nu dat dat beroep ongegrond is.