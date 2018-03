Mogelijk EU-boete voor Facebook

Het datalek bij Facebook dat deze week aan het licht kwam krijgt mogelijk een financieel staartje voor het technologiebedrijf. Eurocommissaris Vera Jourova (justitie) liet weten dat dat de Europese Commissie in het verleden ,,drastische sancties” heeft opgelegd in dergelijke gevallen. “We zullen niet laten zulke middelen in te zetten.”

Jourova zei te laten uitzoeken wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is. “Facebook had veel voorzichtiger moeten zijn”, voegde ze toe aan de vooravond van een EU-top in Brussel. Waarschijnlijk komt de Facebook-kwestie ook aan bod bij het overleg van staatshoofden en regeringsleiders.

Europese toezichthouders bezwoeren woensdag de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers zijn terechtgekomen bij een data-analysebureau, dat er in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen kiezersprofielen voor maakte voor het campagneteam van Donald Trump. Mogelijk zijn daarbij privacyregels geschonden.