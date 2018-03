Bedrijven blij met vrijstelling staalheffing

De Europese vrijstelling voor de Amerikaanse importheffingen op buitenlands staal en aluminium is goed nieuws voor het Nederlandse bedrijfsleven. Voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW wijst onder meer op het belang voor Tata Steel in IJmuiden. ,,Daar werken alleen al 10.000 mensen direct en ook nog eens zo’n 10.000 indirect.”

De grote vraag is volgens De Boer wel hoe de relatie tussen de VS en met name China zich gaat ontwikkelen. ,,We moeten goed bekijken of de maatregelen van de VS niet alsnog leiden tot een vloedgolf van Chinees staal naar Europa en we daardoor indirect nog van de regen in de drup komen”, zegt hij. ,,Maar voor nu is het vooral goed dat de VS een handelsconflict met Europa lijkt te willen voorkomen.”

VNO-NCW vindt dat de les die de Europese Unie en Nederland hieruit moeten trekken is ,,dat we de relatie met de VS sterk moeten intensiveren, zodat we dit soort incidentele zaken in de toekomst op voorhand voorkomen”. ,,Laat dit de opmaat zijn naar een nieuw handelsverdrag met de VS, een nieuw TTIP”, aldus De Boer.