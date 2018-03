‘Best Buy stopt verkoop Huawei-mobieltjes’

De grote Amerikaanse elektronicaketen Best Buy stopt volgens ingewijden met de verkoop van smartphones van het Chinese merk Huawei.

De keten zou de komende weken willen stoppen met de verkoop. Daarna worden geen nieuwe bestellingen meer gedaan, aldus de bronnen. Overigens is Huawei geen groot smartphonemerk in de Verenigde Staten.

De stap door de grootste verkoper van de consumentenelektronica in de VS heeft mogelijk te maken met toenemende zorgen over Chinese technologiebedrijven en oplopende spanningen tussen de VS en China over handel en digitale veiligheid. Huawei is ook een belangrijke speler op de markt voor telecominfrastructuur.

Eerder spraken zes Amerikaanse inlichtingendiensten hun zorgen uit over de vermeende nauwe banden tussen Huawei en de Chinese staat. Mede daardoor zijn telefoons van Huawei niet via de grote Amerikaanse telecomconcerns AT&T en Verizon te koop.