‘Flink rendement voor veel cryptobeleggers’

De koers van cryptomunten als de bitcoin is de laatste maanden sterk gedaald, maar toch heeft slechts een derde van de Nederlandse cryptobeleggers een negatief rendement op zijn investering. Dat concludeert marktvorser GfK na onderzoek onder meer dan 50.000 Nederlanders.

Een op de vijf cryptobeleggers gaf zelfs aan dat zijn oorspronkelijk ingelegde bedrag meer dan verdubbeld is. Gemiddeld hebben de Nederlanders die in deze munten zitten een rendement van 165 procent, aldus GfK.

Uit de studie blijkt ook dat nu circa 4 procent van de volwassen Nederlanders in cryptomunten belegt. Dit komt neer op 540.000 mensen. Negatieve nieuwsberichten over onder andere het reguleren van de cryptomarkt en gehackte handelsplatformen schrikken vooralsnog niet af om in te stappen, concluderen de onderzoekers. Naar schatting zo’n 1,2 miljoen Nederlanders zouden volgens hen juist overwegen om nog in cryptomunten te stappen.

Overigens gaat het wel om redelijk kleine bedragen. Ruim 40 procent van de cryptobeleggers heeft minder dan 250 euro geïnvesteerd, terwijl maar 6 procent meer dan 5000 euro inlegde.