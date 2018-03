Meer omzet Nike ondanks taaie thuismarkt

Sportartikelenproducent Nike heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet verhoogd dankzij meer verkopen buiten Noord-Amerika. Vooral in China deed het Amerikaanse merk het goed. Dochter Converse deed het aanmerkelijk minder. Die kon de omzetdaling in eigen land niet goedmaken met groei buiten de VS.

Op de thuismarkt was er een lichte omzetdaling van Nike. Vooral schoenen verkochten minder goed. De omzet uit de verkoop van sportkleding bleef vrijwel gelijk. In alle gebieden buiten Noord-Amerika ging de verkoop van vooral sportkleding vooruit. Ook sportschoenen deden het buiten Noord-Amerika beter dan vorig jaar.

In totaal boekte Nike een omzet van 9 miljard dollar (7,3 miljard euro), 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch was er een nettoverlies van 921 miljoen dollar als gevolg van een belastingwijziging in de VS. Zonder die belastingwijziging was de winst per aandeel vrijwel gelijk aan vorig jaar geweest, toen de nettowinst nog 1,1 miljard dollar was.