Nikkei hoger in gemengde regio

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, is de effectenbeurs donderdag hoger gesloten. Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters een gemengd beeld zien na het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente met 25 basispunten te verhogen. Ook aanhoudende zorgen over een wereldwijde handelsoorlog hadden een effect op het beurssentiment.

De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de plus op 21.591,99 punten. Volgens handelaren gingen vooral pensioenfondsen en particuliere beleggers op koopjesjacht en werden recent afgestrafte aandelen opgepikt. Een duurdere Japanse yen werd daarbij genegeerd. Technologiebedrijven als Canon en Sony stegen tot 2,2 procent.

De All Ordinaries in Sydney leverde 0,2 procent in en de Kospi in Seoul dikte 0,3 procent aan. De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 0,3 procent. Zwaargewicht Tencent zakte bijna 3 procent, ondanks een hoger dan verwachte kwartaalwinst. De Chinese technologiegigant, die onlangs een belang nam in de Franse computerspelletjesmaker Ubisoft, liet weten meer investeringen te gaan doen.