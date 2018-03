Trump: heffingen op Chinese producten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft importheffingen ter waarde van maximaal 60 miljard dollar (bijna 49 miljard euro) aangekondigd op Chinese producten. Daarmee wil Trump de in zijn ogen oneerlijke handelspraktijken van China aanpakken. De Aziatische grootmacht zou bedrijven onder druk zetten om belangrijke technologieën af te staan.

Bij de ondertekening van zijn besluit liet Trump weten dat het Amerikaanse handelstekort met China ,,te gek was geworden”. Hij zei China gevraagd te hebben dat handelstekort op goederen van 375 miljard dollar met 100 miljard dollar te verlagen door Amerikaanse producten te importeren.

Op welke Chinese producten de tarieven worden geheven, is nog niet bekend. Het Amerikaanse handelsagentschap heeft twee weken de tijd gekregen om een lijst op te stellen van producten die daarvoor in aanmerking komen. Het zou met name om technologie- en telecomproducten gaan omdat Chinese bedrijven in die sectoren op volgens de VS oneerlijke wijze belangrijke patenten in handen hebben gekregen.

Er komt nog wel een periode waarin bedrijven en lobbyisten nog hun mening kunnen geven. Ook China kan van zich laten horen, wat het directe risico op terugslaan door Peking mogelijk kleiner maakt. Volgens Trump is hij zelfs in onderhandeling met de Chinese regering.

Verder wil de Amerikaanse overheid aankopen van Chinese bedrijven in de VS en investeringen in Amerikaanse ondernemingen beperken. Ook kondigden de Amerikanen een klacht tegen Chinese handelspraktijken aan bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Trump lijkt daar echter weinig van te verwachten. Hij noemde de wereldhandelsorganisatie ,,een ramp” voor de VS en voegde eraan toe dat de WTO bij arbitrage ,,zeer oneerlijk” was geweest.

Volgens Trump is zijn presidentiële order tegen China ,,de eerste van vele”. Hij wees daarbij onder meer op de ,,zeer eenzijdige” deal die zijn land met Zuid-Korea heeft en op de Europese Unie. Daarmee wil hij onderhandelen om handelsbarrières te verlagen.