Webshop C&A in meer landen in de lucht

C&A timmert met zijn onlineactiviteiten stevig aan de weg. Het bedrijf maakte bekend dat de webshop per donderdag in twintig Europese landen in de lucht is. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van de negen landen waar de internetverkopen al plaatshadden.

De webshop was al bereikbaar in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje en Zwitserland. Daar komen nu Kroatië, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Hongarije bij. Dat zijn landen waar C&A al wel winkels heeft. De webshop bedient verder ook Denemarken, Finland, Griekenland en Zweden, waar het bedrijf niet met bakstenen filialen is vertegenwoordigd.

De keten telt momenteel zo’n 1500 winkels in achttien Europese landen. Ook is C&A fysiek aanwezig in Brazilië, Mexico en China.