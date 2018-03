Elon Musk verwijdert de pagina’s van zijn autobedrijf Tesla en die van ruimtevaartonderneming SpaceX van Facebook. Dat liet hij weten op Twitter. Ook zijn eigen pagina wordt verwijderd.

Musk reageert daarmee op het schandaal rond gebruikersinformatie waarin Facebook is verwikkeld. Op Twitter wordt via de hashtag #deleteFacebook opgeroepen tot het beëindigen van Facebook-accounts. Musk gaf verder aan dat Instagram, eigendom van Facebook, wat hem betreft ,,een grensgeval” is.