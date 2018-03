Weer grote koersverliezen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw diep in het rood gesloten, na de zware koersverliezen een dag eerder. Daarmee leden de Amerikaanse beurzen de zwaarste weekverliezen in lange tijd. Beleggers bleven nerveus door de dreigende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Cloudopslagdienst Dropbox was een positieve uitschieter bij zijn beursgang op Wall Street.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent lager op 23,533,20 punten. De brede S&P 500 zakte 2,1 procent tot 2588,26 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,4 procent tot 6992,66 punten.

President Donald Trump wil voor 60 miljard dollar aan importheffingen op Chinese producten doorvoeren. Daarnaast gelden voor de import van staal en aluminium vanaf vrijdag heffingen. Onder meer de Europese Unie is voorlopig vrijgesteld van de staalheffingen. China kondigde aan met tegenmaatregelen te zullen komen.

Dropbox maakte zijn debuut op de technologiebeurs Nasdaq en schoot liefst 35,6 procent omhoog tot 28,48 dollar per aandeel. De introductiekoers bedroeg 21 dollar per aandeel.

Sportartikelenproducent Nike profiteerde van beter dan verwachte resultaten in de afgelopen maanden. Nike verhoogde de omzet dankzij meer verkopen buiten Noord-Amerika. Vooral in China deed het merk het goed. Het aandeel won uiteindelijk 0,3 procent.

Chipmaker Micron Technology kwam ook met cijfers. Analisten van Citigroup wezen op de verslechtering van de prijsontwikkelingen bij geheugenchips. Het aandeel verloor 7 procent.

Verder stonden supermarktketens Kroger en Target in de belangstelling na berichten over vermeende fusiegesprekken. Andere media ontkenden dat er sprake was van onderhandelingen. Kroger zakte 0,5 procent en Target ging 1,5 procent omlaag.

Farmaceut Pfizer leverde ruim 3 procent in. Het Britse GlaxoSmithKline (GSK) heeft zijn bod op de consumentenproductendivisie van Pfizer, die onder meer Advil-pijnstillers en Centrum-multivitamines maakt, teruggetrokken. Er zijn nu voor zover bekend geen gegadigden meer over. RB (het voormalige Reckitt Benckiser) en Johnson & Johnson haakten eerder al af.

De olieprijzen stegen nadat Saudi-Arabiƫ liet weten dat de productiebeperkingen tot in 2019 zouden kunnen worden voortgezet. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 65,92 dollar. Brent klom 2,3 procent tot 70,48 dollar. De euro was 1,2359 dollar waard, tegen 1,2357 dollar bij het slot in Europa.