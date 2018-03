Zalando begint met verkoop cosmetica

Online kleding- en schoenenwinkel Zalando is begonnen met de verkoop van huidverzorgingsproducten en make-up. Duitse klanten van de grootste onlinewinkel van Europa zijn als eerste aan de beurt. Later moeten de producten ook in andere landen beschikbaar worden. De stap werd vorig jaar al aangekondigd.

Zalando richt zich in eerste instantie op vrouwen. Later dit jaar komen er ook producten voor mannen. Het bedrijf verkoopt verzorgingsproducten van zo’n circa 120 merken. Daar zijn grote bedrijven als L’OrĂ©al en Maybelline bij, maar ook kleinere merken die natuurlijke producten verkopen als het Zwitserse Weleda en het Zweedse L:A Bruket. In juni opent Zalando in Berlijn ook een winkel waar klanten de producten in het echt kunnen bekijken.

Online kledingwinkels krijgen het moeilijk nu steeds meer gewone winkels hun artikelen ook op internet verkopen. Ook Amazon breidt steeds verder uit op de kledingmarkt.