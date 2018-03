Thuiswerken wordt populairder

De afgelopen vijf jaar zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2017 werkten ruim 3 miljoen Nederlanders in min of meerdere mate thuis. Dat is bijna 37 procent van alle werkenden. In 2013 was dat nog ruim 34 procent.

Mannen werkten verhoudingsgewijs het meest thuis, maar de stijging van thuiswerkers was groter onder vrouwen. Dat kwam vooral door vrouwen die als zelfstandige volledig vanuit huis gingen werken. Vorig jaar werkte 38 procent van de mannen thuis en 35 procent van de vrouwen. In 2013 was het gat groter met respectievelijk 37 procent tegen bijna 32 procent.

Bij de vrouwen wordt vooral thuisgewerkt in creatieve en taalkundige beroepen. Bij de mannen is de groep ICT’ers het grootst.