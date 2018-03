Handel, politiek en privacy bepalen beursweek

De komende beursweek staat naar verwachting opnieuw in het teken van geopolitieke ontwikkelingen en de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog. Ook het onderwerp privacy en de gevolgen voor met name technologiebedrijven zullen in de nasleep van de Facebook-kwestie nog de kop opsteken tijdens een wegens Goede Vrijdag verkorte handelsweek.

Afgelopen week kregen de beurzen wereldwijd een opdoffer vanwege de handelsbibbers die boven de markt hangen sinds de Amerikaanse president Donald Trump importtarieven aankondigde. China liet in reactie daarop weten te overwegen ook import van Amerikaanse producten duurder te maken.

Verder gingen zondag in de VS en elders mensen de straat op tegen de vuurwapenwetgeving in het land, een politiek beladen onderwerp. In Europa zal maandag worden gekeken naar de reactie op de beurs van Madrid op de aanhouding van de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont.

Facebook-topman Mark Zuckerberg betuigde zondag in een paginagrote advertentie in Britse kranten opnieuw spijt voor de gelekte gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers. Het bedrijf werd afgelopen week hard afgestraft op de beurs. Ook vrezen beleggers voor strengere regels, die ook andere bedrijven die veel werken met klantgegevens kunnen raken.

Op het Damrak in Amsterdam komen de kleinere fondsen Avantium, Kardan en Hal met jaarresultaten. Verder komt De Nederlandsche Bank (DNB) met zijn jaarverslag. De Europese en Amerikaanse beurzen blijven vrijdag dicht.

Op het macro-economische vlak komen er op woensdag uit de VS bijgewerkte cijfers over de economische groei in het vierde kwartaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert dezelfde gegevens over Nederland al op maandag. Verder volgen er onder meer cijfers over het consumentenvertrouwen in Europa.

Vrijdag sloten de beurzen in Europa en de VS flink lager. De AEX-index verloor 1,3 procent op 521,45 punten. De MidKap leverde 0,8 procent in tot 790,93 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt doken tot 1,8 procent in het rood. De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent lager op 23,533,20 punten. De S&P 500 zakte 2,1 procent tot 2588,26 punten en de Nasdaq verloor 2,4 procent tot 6992,66 punten.