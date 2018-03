Oud-bondsvoorzitter Cees Schelling overleden

Cees Schelling, voorzitter van onder meer de Voedingsbond FNV van 1972 tot 1984, is afgelopen week op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Pieterburen overleden. Dat heeft de FNV bekendgemaakt. Zaterdag was de uitvaartplechtigheid.

,,De FNV herinnert zich Cees als een zeer markante vakbondsvoorzitter met een eigenzinnig geluid, dat altijd was ingegeven door zijn gevoel voor solidariteit en saamhorigheid. Hij stond voor een strijdbare vakbeweging die de tweedeling in de maatschappij hoorde te bestrijden. Wij wensen de familie alle sterkte bij het verwerken van dit verlies’’, aldus FNV-voorzitter Han Busker.

Schelling groeide op in een groot landarbeidersgezin in de Hoeksche Waard en ging later ook zelf aan de slag in de landbouw. Hij sloot zich aan bij de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond van het NVV. In 1957 werd hij bestuursvoorzitter van deze bond. Daar was hij verantwoordelijk voor een groot aantal landbouw-cao’s.

In 1970 nam Schelling zitting in het dagelijks bestuur van de Voedingsbond NVV en werd verantwoordelijk onderhandelaar voor de zuivel. Als leider van een aantal felle stakingen kreeg hij landelijke bekendheid. Later werd hij voorzitter van achtereenvolgens de Voedingsbond NVV (1972), de federatie Voedingsbonden FNV (1976) en fusiebond Voedingsbond FNV (1980).

Schelling is vooral bekend als een van de aanjagers van de discussie over het basisinkomen dat hij zag als belangrijkste antwoord op de massale werkloosheid begin jaren tachtig. Ook verdedigde hij het recht op burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo vond hij dat de allerarmsten het recht hadden om te weigeren hun gas en licht en kijk- en luistergeld te betalen.

In mei 1984 stopte Schelling als voorzitter en werd boer in Pieterburen.