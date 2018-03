AEX begint met kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een kleine winst aan de verkorte handelsweek begonnen. Ook de andere Europese beurzen veerden wat op na de zware koersverliezen vorige week. Beleggers bleven wel voorzichtig door de aanhoudende dreiging van een wereldwijde handelsoorlog.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de plus op 521,98 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 788,04 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,3 procent vooruit.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was ING met een winst van 0,5 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal sloot de rij met een min van 0,4 procent. In de MidKap stond advies- en ingenieursbureau Arcadis onderaan met een verlies van ruim 7 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Chemicaliƫndistributeur IMCD ging aan kop met een plus van 0,7 procent.