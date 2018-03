Lagarde pleit voor Europese versie IMF

Een nieuw Europees noodfonds kan helpen om de eurozone beter voor te bereiden op mogelijke economische recessies in de toekomst. Dat heeft topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd in een toespraak in Berlijn.

Het is niet voor het eerst dat Lagarde zich positief uitliet over de mogelijkheid van zo’n Europese variant van het IMF. Wel leek Lagarde nu een stapje verder te gaan. Ze kwam zelfs met nadere details over hoe dit fonds er dan uit zou moeten zien. Eurolanden zouden elk jaar een financiële bijdrage moeten leveren, zodat er een pot met geld opgebouwd wordt om eurolanden met financiële problemen door middel van een lening noodsteun te kunnen geven.

Het idee voor zo’n Europees Monetair Fonds (EMF) bestaat al jaren in Brussel. Onder andere Frankrijk is er een voorstander van om het huidige Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) om te vormen tot een dergelijke instelling. Nederland staat er niet afwijzend tegenover.

Zwitserse journalisten vroegen Lagarde vorige maand nog of ze er geen bezwaar tegen had dat Brussel dan dezelfde soort dingen zou gaan doen als het IMF. ,,Waarom niet”, antwoordde Lagarde toen. ,,De crisis in de eurozone heeft laten zien dat er een crisis-systeem nodig is dat onafhankelijk is, snel kan reageren en dat werkt volgens strikte regels. Hoe dat mechanisme heet, is van secondair belang.”

In haar toespraak in Berlijn wees de IMF-topvrouw er verder op dat de wereldeconomie momenteel een ,,aanhoudende en breed gedeelde” opleving doormaakt. Dat neemt volgens haar niet weg dat er ook grote bedreigingen spelen, zoals de opkomst van populisme en protectionisme. Europa zou er daarom goed aan doen door te pakken met het geplande proces om een bankenunie en een soort gemeenschappelijke kapitaalmarkt op te zetten.