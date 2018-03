‘Miljarden aan fouten in leningboeken banken’

Inspecteurs van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben vorig jaar voor meer dan 10 miljard euro aan tekortkomingen en misrekeningen ontdekt in de leningboeken van banken in de eurozone. Dat staat in een jaarlijks verslag van de Europese toezichthouder uit Frankfurt.

Sommige banken schieten volgens de ECB nog altijd tekort als het gaat om bijvoorbeeld het signaleren van financiƫle problemen bij klanten en leningen die mogelijk niet meer terugbetaald kunnen worden. De ECB zal daarom ook in 2018 druk blijven uitoefenen op banken om hun balansen verder op te schonen. Dit is iets dat vooral in Zuid-Europa speelt.

Een ander speerpunt van de ECB in 2018 vormen risicovolle financiĆ«le producten als derivaten, blijkt uit het rapport. Italiaanse banken hadden eerder geklaagd dat de ECB er best wat beter op mag letten of branchegenoten in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland de risico’s van die derivaten wel juist inschatten.

In 2017 voerde de ECB in totaal 156 inspecties uit. Circa zestig daarvan betroffen zaken over kredieten en slechte leningen en minder dan tien hadden betrekking op risicovolle derivaten.