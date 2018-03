Toezichthouder kondigt onderzoek Facebook aan

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft een onderzoek aangekondigd naar Facebook. De toezichthouder wil weten of het technologiebedrijf privacyrichtlijnen heeft geschonden. Vorige week deden al geruchten de ronde dat de FTC zich in Facebook zou verdiepen, maar de officiële aankondiging gaf Facebook toch een nieuwe opdoffer op de beurs in New York.

Aanleiding voor het onderzoek is het schandaal rond data-onderzoeker Cambridge Analytica, dat een rol speelde in de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Het bedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt voor kiezersprofielen.

Als blijkt dat Facebook de privacy-instellingen van zijn gebruikers heeft omzeild kan de FTC per geconstateerde overtreding een boete van duizenden dollars per dag opleggen. De FTC liet maandag weten de geluiden over Facebook die vorige week de kop opstaken ,,zeer serieus” te nemen.