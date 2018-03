Wall Street toont fors herstel bij opening

The Passion leeft al volop in de Bijlmer

Facebook verloor 0,6 procent. Het technologiebedrijf staat nog altijd in de belangstelling vanwege het schandaal met gebruikersinformatie rond Cambridge Analytica. Het bedrijf plaatste afgelopen weekeinde een paginagrote advertentie in Britse kranten waarin topman Mark Zuckerberg zijn excuses aanbood. Vorige week werd Facebook 14 procent minder waard, ongeveer 75 miljard dollar.

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke winst aan de handel begonnen. Beleggers zijn na de forse verliezen van vorige week hoopvol dat het niet tot een volwaardige handelsoorlog komt tussen de Verenigde Staten en China. Minister van Financiën Steven Mnuchin heeft laten weten dat er ,,productieve gesprekken” zijn geweest. Zuid-Korea heeft ondertussen een permanente ontheffing voor de staalimportheffingen uitonderhandeld met de VS.

