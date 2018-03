laadpanLaadpaleninitiatief in regio Rotterdam

Het aanvragen en het vinden van een publieke laadpaal voor elektrische auto’s is in de regio Rotterdam een stuk eenvoudiger geworden. De Maasstad en achttien omliggende gemeenten hebben hun krachten gebundeld in een onafhankelijk ‘aanvraagportaal’. De gemeente Utrecht sluit binnenkort aan bij het initiatief.

Behalve het aanvragen van een laadpaal, kunnen via laadpaalnodig.nl ook laadpunten in de buurt worden gevonden. De gemeenten werken samen met onder meer het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur en andere marktpartijen.

Die profiteren weer van elkaars ervaringen, waarmee volgens de initiatiefnemers de kosten voor de aanleg van een laadpalennetwerk ook omlaag kan. De komende jaren zal het aantal laadpalen sterk groeien zo is de verwachting. Voor gemeenten en partijen zaak om daar berekend op te zijn.